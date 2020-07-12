В Витебске такси влетело в столб и загорелось

По счастливой случайности водитель одной из служб такси Витебска не пострадал в ДТП.

Авария произошла накануне утром. Как сообщили в региональной ГАИ, на перекрестке улица П.Бровки/проспект Строителей 27-летний водитель «KИА» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в фонарный столб.

Автомобиль получил серьезные технические повреждения и загорелся.

Прибывшая «скорая» серьезных повреждений у таксиста не зафиксировала.

Ранее сообщалось, что в Петриковском районе 35-летний водитель «Фольксваген-Гольфа» на дороге Секеричи — Лучицы не справился с управлением, вылетел кювет и врезался в дерево. От удара автомобиль загорелся. Погибли водитель и 59-летний пассажир.

Аналогичное ДТП произошло и на 45-м километре дороги Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное. «Фольксваген-Пассат» врезался в дерево и загорелся. Погибли водитель и пассажир.