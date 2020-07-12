Литовец пытался незаконно вывезти из Беларуси более 600 пачек табака

Более 600 пачек нагревательного табака пытался незаконно вывезти из Беларуси 33-летний гражданин Литвы.

Мужчина пересекал границу в пункте пропуска «Привалка» на автомобиле «Форд Гэлэкси». Сканирование минивэна показало, что конструктивные пустоты чем-то заполнены.

Дальнейший досмотр показал, что под передней панелью приборов спрятано 370 пачек нагревательного табака в стикерах, а еще 250 пачек извлечены из-под декоративной обшивки задней части салона.