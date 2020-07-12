Литовец пытался незаконно вывезти из Беларуси более 600 пачек табака

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Более 600 пачек нагревательного табака пытался незаконно вывезти из Беларуси 33-летний гражданин Литвы.

Мужчина пересекал границу в пункте пропуска «Привалка» на автомобиле «Форд Гэлэкси». Сканирование минивэна показало, что конструктивные пустоты чем-то заполнены.

Дальнейший досмотр показал, что под передней панелью приборов спрятано 370 пачек нагревательного табака в стикерах, а еще 250 пачек извлечены из-под декоративной обшивки задней части салона.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Литовцу грозит конфискация не только табачных изделий, но и автомобиля.
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Тэги: Беларусь-Литва-граница контрабанда табак

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