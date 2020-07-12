Видеофакт. Лукашенко и Стас Михайлов в Александрии

/ Культура
Просмотров: 115

Вечером 11 июля на родине белорусского президента — в агрогородке Александрия Шкловского района — прошел традиционный музыкальный фестиваль «Александрия собирает друзей».

На праздник приглашаются артисты и исполнители из Беларуси, России и Украины.

В этом году в Александрию приехал и популярный российский певец Стас Михайлов.

Выйдя на сцену, Михайлов попросил у сидевшего в зале Александра Лукашенко возможности пожать ему руку и лично поблагодарить за приглашение в Александрию.

На праздничном концерте Лукашенко присутствовал в компании двух из троих своих сыновей — старшего Виктора и младшего Николая. Среднего сына Дмитрия замечено не было.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Александрия собирает друзей поп-музыка Персона: Александр Лукашенко Стас Михайлов Город: Шклов

Другие материалы на эту тему:

Банки профинансируют шоу на родине Лукашенко

Банки профинансируют шоу на родине Лукашенко

Инна Афанасьева: у меня есть планы на ближайшие 50 лет

Инна Афанасьева: у меня есть планы на ближайшие 50 лет

Студентка, которой Лукашенко подарил ручку, записала песню о любви

Студентка, которой Лукашенко подарил ручку, записала песню о любви

Ирина Видова: «Я счастлива»

Ирина Видова: «Я счастлива»