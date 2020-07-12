Милиция не позволила противникам аккумуляторного завода собраться в центре Бреста

/ Общество
Просмотров: 2774

12 июля около полудня в Бресте противники строительства аккумуляторного завода начали собираться на площади на традиционную встречу. Уже почти два с половиной года такие встречи проходили здесь каждое воскресенье.

Дмитрий Бекалюк. Фото dw.com

Как сообщил БелаПАН один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк, сотрудники милиции вытесняли собравшихся с площади.

Таким образом, противникам завода не дали встретиться на площади четвертое воскресенье подряд.

По словам Бекалюка, около 50 из 100 пришедших отправились к зданию горисполкома, где в предыдущие два воскресенья проходили встречи с руководством Бреста и Брестского района.

«В актовом зале горисполкома не было никого из руководства города и района. А те, кто были, сказали, что не смогут ответить на поставленные нами ранее вопросы, в частности необходимости проведения общественных обсуждений нового отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода, — сказал Бекалюк. — После этого мы обсудили на площадке у здания горисполкома свои дальнейшие действия до проведения местного референдума по заводу».

Провести референдум пообещал Александр Лукашенко 22 июня во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия. Референдум планируется организовать после президентских выборов.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аккумуляторный завод Персона: Дмитрий Бекалюк Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Вот это номер! Завод аккумуляторов под Брестом купили ледовые партнеры Лукашенко

Вот это номер! Завод аккумуляторов под Брестом купили ледовые партнеры Лукашенко

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»