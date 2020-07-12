Милиция не позволила противникам аккумуляторного завода собраться в центре Бреста
12 июля около полудня в Бресте противники строительства аккумуляторного завода начали собираться на площади на традиционную встречу. Уже почти два с половиной года такие встречи проходили здесь каждое воскресенье.
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Таким образом, противникам завода не дали встретиться на площади четвертое воскресенье подряд.
По словам Бекалюка, около 50 из 100 пришедших отправились к зданию горисполкома, где в предыдущие два воскресенья проходили встречи с руководством Бреста и Брестского района.
«В актовом зале горисполкома не было никого из руководства города и района. А те, кто были, сказали, что не смогут ответить на поставленные нами ранее вопросы, в частности необходимости проведения общественных обсуждений нового отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода, — сказал Бекалюк. — После этого мы обсудили на площадке у здания горисполкома свои дальнейшие действия до проведения местного референдума по заводу».
Провести референдум пообещал Александр Лукашенко 22 июня во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия. Референдум планируется организовать после президентских выборов.