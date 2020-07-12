В Москве девушка умерла во время собственной свадьбы

/ Мир
Просмотров: 3436

В Москве невеста умерла во время свадебного банкета. Несчастный случай произошел 11 июля.

Как сообщает РЕН ТВ, во время застолья в ресторане девушка почувствовала себя плохо. Гости вызвали скорую. Медики диагностировали у невесты анафилактический шок.

В ресторан прибыла вторая бригада медиков-реаниматологов. Девушку пытались реанимировать, но безуспешно.

Причиной анафилактического шока является попадание в организм аллергена. У людей наиболее часто встречается аллергия на орехи (например, арахис), молоко, яйца, морепродукты.

Анафилактический шок развивается очень быстро и может привести к смерти в течение нескольких минут.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: невеста внезапная смерть анафилактический шок Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Мама девочки, которая умерла в Турове: «Аню я не верну, но так дело не оставлю»

Мама девочки, которая умерла в Турове: «Аню я не верну, но так дело не оставлю»

Реакция соцсетей на смерть основателя БелаПАН/Naviny.by Алеся Липая

Реакция соцсетей на смерть основателя БелаПАН/Naviny.by Алеся Липая

Антибиотик оправдали. Анафилактический шок был, есть и будет

Антибиотик оправдали. Анафилактический шок был, есть и будет

Жарко о случаях анафилактического шока: не надо запугивать население

Жарко о случаях анафилактического шока: не надо запугивать население