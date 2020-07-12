В Москве девушка умерла во время собственной свадьбы

В Москве невеста умерла во время свадебного банкета. Несчастный случай произошел 11 июля.

Как сообщает РЕН ТВ, во время застолья в ресторане девушка почувствовала себя плохо. Гости вызвали скорую. Медики диагностировали у невесты анафилактический шок.

В ресторан прибыла вторая бригада медиков-реаниматологов. Девушку пытались реанимировать, но безуспешно.

Причиной анафилактического шока является попадание в организм аллергена. У людей наиболее часто встречается аллергия на орехи (например, арахис), молоко, яйца, морепродукты.

Анафилактический шок развивается очень быстро и может привести к смерти в течение нескольких минут.