Штаб Бабарико обратился в суд с жалобой на ЦИК
Штаб Виктора Бабарико после полученного ответа из Центризбиркома на свою жалобу о проверке собранных в его поддержку подписей обратился в суд.
Как
В нем говорится, что «Избирательный кодекс Республики Беларусь не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей в подписных листах и ознакомления с материалами проверки подписных листов в территориальных комиссиях».
«Еще нам намекнули, что признание недостоверным такого количества подписей вообще не имеет «правового значения», — говорится в сообщении штаба Бабарико.
В штабе политика «не согласны с трактовкой комиссии», поэтому 10 июля подали соответствующую жалобу в суд Московского района Минска.
«Защита подписей стала долгим процессом, но мы не собираемся останавливаться», — заявляет штаб претендента.
Штаб Бабарико подал в Центризбирком 365 тысяч подписей, из которых 200 тысяч были забракованы, напоминает БелаПАН.