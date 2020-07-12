Штаб Бабарико обратился в суд с жалобой на ЦИК

Штаб Виктора Бабарико после полученного ответа из Центризбиркома на свою жалобу о проверке собранных в его поддержку подписей обратился в суд.

Как сообщает телеграм-канал претендента на пост президента, на этой неделе получен ответ из ЦИК за подписью ее председателя Лидии Ермошиной на жалобу о проверке почти 200 тысяч подписей, которые не были приняты.

В нем говорится, что «Избирательный кодекс Республики Беларусь не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей в подписных листах и ознакомления с материалами проверки подписных листов в территориальных комиссиях».

«Еще нам намекнули, что признание недостоверным такого количества подписей вообще не имеет «правового значения», — говорится в сообщении штаба Бабарико.

В штабе политика «не согласны с трактовкой комиссии», поэтому 10 июля подали соответствующую жалобу в суд Московского района Минска.

«Защита подписей стала долгим процессом, но мы не собираемся останавливаться», — заявляет штаб претендента.

Штаб Бабарико подал в Центризбирком 365 тысяч подписей, из которых 200 тысяч были забракованы, напоминает БелаПАН.