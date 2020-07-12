6-я больница Минска вновь начинает принимать пациентов с экстренными травмами

/ Общество
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С 13 июля 6-я городская клиническая больница Минска начнет прием пациентов с экстренными травмами.

С 29 февраля больница была полностью перепрофилирована в инфекционный госпиталь. За все время пандемии здесь получили медицинскую помощь около трех тысяч пациентов с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Минске принято решение принимать пациентов с экстренными травмами, чуть позже начнется и прием на плановые операции.

В эти выходные в зданиях больницы проводились необходимые противоэпидемические мероприятия — как силами специалистов самой больницы, так и с привлечением сводного батальона радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны.

Для приема пациентов были подготовлены Центр хирургии кисти, приемный покой, отделения травматологии.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 6-я больница Город: Минск

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