6-я больница Минска вновь начинает принимать пациентов с экстренными травмами
С 13 июля 6-я городская клиническая больница Минска начнет прием пациентов с экстренными травмами.
С 29 февраля больница была полностью перепрофилирована в инфекционный госпиталь. За все время пандемии здесь получили медицинскую помощь около трех тысяч пациентов с COVID-19.
Как
В эти выходные в зданиях больницы проводились необходимые противоэпидемические мероприятия — как силами специалистов самой больницы, так и с привлечением сводного батальона радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны.
Для приема пациентов были подготовлены Центр хирургии кисти, приемный покой, отделения травматологии.