Белорусские власти заинтересованы в приходе лоукост-компании

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Переговоры о начале работы в Беларуси лоукост-компании были приостановлены из-за пандемии, есть планы их возобновить, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

12 июля в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ чиновник заявил, что «у нас было подписано соглашение, уже решение было принято, но на сегодня просто вмешалась [пандемия]. Я надеюсь, мы переговоры восстановим. И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов».

Он также сообщил о планах создать вторую, более бюджетную, белорусскую авиакомпанию-лоукост для развития конкуренции и перевозок пассажиров.

«В первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно», — сказал глава Минтранса.

Авраменко подчеркнул, что Беларусь «открыта полностью». «Сегодня лоукост-компании смотрят, изучают рынок. Им надо понимать, какая загрузка будет», — добавил он.

Министр предположил, что для работы такой компании следует выбрать определенные популярные направления, в частности, перспективным может быть Израиль.
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Тэги: лоукостер Персона: Алексей Авраменко

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