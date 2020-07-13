Неделя для нефти началась с падения цен

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Мировые цены на «черное золото» падают на открытии торгов в понедельник, 13 июля.

Эталонные марки нефти торгуются, по данным на 07:15 по минскому времени, на следующих позициях:

  • Brent — 42,93 доллара за баррель (-0,72%);
  • WTI — 40,25 доллара за баррель (-0,74%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Тэги: мировые цены на нефть рнефть

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