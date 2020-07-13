В пятерке стран с наибольшим числом умерших от COVID-19 произошли изменения
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 13 июля, число заразившихся коронавирусом нового типа составляет 12 878 325.
«Лидерами» среди стран являются:
- США — 3 304 913;
- Бразилия — 1 864 681;
- Индия — 878 254;
- Россия — 726 036;
- Перу — 326 326.
Количество умерших от COVID-19 достигло 569 128. В пятерке стран, в которых смерть забрала наибольшее количество жизней произошли изменения — Мексика обогнала Италию и вышла на четвертое место:
- США — 135 205;
- Бразилия — 72 100;
- Великобритания — 44 904;
- Мексика — 35 006;
- Италия — 34 954.
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