Экзитполы: Дуда побеждает на выборах президента Польши

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Согласно данным национального экзитпол-опроса, действующий президент Анджей Дуда одерживает победу во втором туре выборов главы государства.

Анджей Дуда с супругой. Фото PAP/Radek Pietruszka

Дуда набирает 50,4% голосов избирателей. Его соперник — Рафал Тшасковски — 49,6%.

Оба кандидата уже заявили, что надеются на победу. «Я хочу поблагодарить всех, кто за меня проголосовал», — приводит Би-би-си слова Дуды после оглашения результатов экзитполов.

«Все, что теперь нужно, — это посчитать голоса, — заявил Тшасковский. — Ночь будет напряженной, но я уверен, что когда голоса будут подсчитаны, мы выиграем».

Явка составила около 70%.

Официальные данные появятся 14 июля.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: Польша Персона: Анджей Дуда Рафал Тшасковски

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