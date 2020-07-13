Экзитполы: Дуда побеждает на выборах президента Польши

Согласно данным национального экзитпол-опроса, действующий президент Анджей Дуда одерживает победу во втором туре выборов главы государства.

Анджей Дуда с супругой. Фото PAP/Radek Pietruszka

Дуда набирает 50,4% голосов избирателей. Его соперник — Рафал Тшасковски — 49,6%.

Оба кандидата уже заявили, что надеются на победу. «Я хочу поблагодарить всех, кто за меня проголосовал», — приводит Би-би-си слова Дуды после оглашения результатов экзитполов.

«Все, что теперь нужно, — это посчитать голоса, — заявил Тшасковский. — Ночь будет напряженной, но я уверен, что когда голоса будут подсчитаны, мы выиграем».

Явка составила около 70%.

Официальные данные появятся 14 июля.