Холодный атмосферный фронт оккупировал Беларусь

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В понедельник погоду на территории Беларуси будет формировать холодный атмосферный фронт, смещающийся с центра на восток республики.

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (дожди ожидаются лишь на восток).

Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +19..+21°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Гомель +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Минск +18..+20°C (без осадков).
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Тэги: погода

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