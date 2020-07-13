Холодный атмосферный фронт оккупировал Беларусь

В понедельник погоду на территории Беларуси будет формировать холодный атмосферный фронт, смещающийся с центра на восток республики.

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Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (дожди ожидаются лишь на восток).

Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в регионах: