Холодный атмосферный фронт оккупировал Беларусь
В понедельник погоду на территории Беларуси будет формировать холодный атмосферный фронт, смещающийся с центра на восток республики.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (дожди ожидаются лишь на восток).
Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест +19..+21°C (вероятность осадков 10-15%);
- Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%);
- Гомель +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 10-15%);
- Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 60-70%);
- Минск +18..+20°C (без осадков).