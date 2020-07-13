Покореженные авто, сорванные крыши, вырванные деревья: последствия стихии попали на фото

В сети появились фото последствий стихии, которая «гуляла» на выходных по некоторым регионам Беларуси.

Как сообщали в МЧС, вследствие прохождения грозового фронта (порывы ветра достигали 15 м/с) в конце минувшей недели наиболее пострадали три населенных пункта в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах.

Напомним, сегодня территория Беларуси будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта.

Фото МЧС и со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети