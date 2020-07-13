Покореженные авто, сорванные крыши, вырванные деревья: последствия стихии попали на фото

/ Общество
Просмотров: 1047

В сети появились фото последствий стихии, которая «гуляла» на выходных по некоторым регионам Беларуси.

Как сообщали в МЧС, вследствие прохождения грозового фронта (порывы ветра достигали 15 м/с) в конце минувшей недели наиболее пострадали  три населенных пункта в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах.

Напомним, сегодня территория Беларуси будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта.

 

Фото МЧС и со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: стихия

Другие материалы на эту тему:

Жуткие кадры стихии, обрушившейся на Грецию

Жуткие кадры стихии, обрушившейся на Грецию

Так Москву не штормило с 1923 года

Так Москву не штормило с 1923 года

Берлинские пожарные всю ночь боролись со стихией

Берлинские пожарные всю ночь боролись со стихией

Стихийная атака на Беларусь. Буря наломала дров, машин и самолетов

Стихийная атака на Беларусь. Буря наломала дров, машин и самолетов