Наблюдатели: созданные властями условия далеки от международных стандартов выборов
Созданные властями Беларуси условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения справедливых демократических выборов.
Как говорится в аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы» по итогам наблюдения за ходом президентской кампании 6-12 июля (документ опубликован на правозащитном сайте
Международные организации, говорится в отчете, продолжают призывать власти Беларуси прекратить начавшиеся репрессии и провести справедливые выборы. Некоторые депутаты Европарламента высказывают мнение о необходимости возобновления санкций в отношении Беларуси в случае отказа освободить всех политических заключенных.
Тем не менее, заявляют «Правозащитники за свободные выборы», власти продолжают политику применения репрессий в отношении участников мирных собраний, блогеров, политических активистов.
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«Количество политических заключенных в стране достигло 24 человек. Количество задержанных с момента начала избирательной кампании составило как минимум 703 человека, из них 129 были подвергнуты административным арестам и 252 — оштрафованы», — сообщают авторы отчета.
Сообщается также, что Белорусский Хельсинкский комитет получил ответ из ЦИК на обращение с предложениями, направленными на увеличение прозрачности избирательного процесса, в том числе процедур подсчета голосов.
«Данные предложения были подготовлены экспертами кампании «Правозащитники за свободные выборы» с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. Однако ЦИК отказалась урегулировать данные предложения, ответив, что это требует внесения изменений в Избирательный кодекс», — констатируют правозащитники.
Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».
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