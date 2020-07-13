Девочка-подросток утонула в Новогрудском районе

В Новогрудском районе утонула 14-летняя девочка-подросток.

О трагедии на воде в озере у деревни Литовка стало известно сегодня ночью. В дежурную часть сообщение о тонущем ребенке поступило в 01:52.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили и достали из воды тело утонувшей.

Накануне сообщалось, что вечером 11 июля на реке Ипуть возле агрогородка Улуковье (Гомельский район) десятилетний мальчик вместе с мамой отдыхал на берегу реки и упал с обрывистого берега в воду. Тело ребенка было обнаружено работниками ОСВОД на расстоянии 40-50 метров от места происшествия на глубине трех метров.