Доллар и евро падают утром в понедельник

/ Экономика
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Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов в понедельник, 13 июля.

Так, доллар теряет 0,0089 пункта и торгуется на отметке 2,4211 белорусского рубля, а евро 0,0009 пункта — 2,7426 белорусского рубля.

В свою очередь российская валюта добавляет 0,0064 пункта — 3,4182 белорусского рубля за 100 российских.

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