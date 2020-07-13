Названа новая опасность, которую несет SARS-CoV-2

Британские ученые назвали новую опасность, которую несет SARS-CoV-2. По их данным, коронавирус атакует не только легкие и дыхательные пути, но и другие органы человеческого тела.

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В частности, речь идет о тяжелых последствиях для сердца, кровеносных сосудов, нервных тканях, и коже, пишет DW .

Специалисты также отмечают, что недуг может стать причиной серьезных повреждений мозга даже у пациентов с легкими симптомами COVID-19 или у тех, кто уже выздоровел.

Так, неврологи Университетского колледжа Лондона диагностировали острый рассеянный энцефаломиелит у более чем 40 британских пациентов с COVID-19.

Как отмечается, это воспалительное заболевание приводит к дегенеративному разрушению центральной нервной системы, которое поражает так называемую миелиновую оболочку нервных клеток головного и спинного мозга.

«COVID-19 атакует мозг так, как мы не видели ни у одного из вирусов ранее», — заявил ведущий автор исследования Майкл Занди. — С точки зрения биологии у острого рассеянного энцефаломиелита есть сходство с рассеянным склерозом, но он протекает тяжелее. У некоторых пациентов начинаются длительные проблемы со здоровьем, другие же хорошо восстанавливаются».

Эксперт добавил, что весь спектр вызываемых SARS-CoV-2 заболеваний и осложнений еще, вероятно, даже не выявлен, ведь многие пациенты находятся в больницах в слишком тяжелой форме, чтобы делать им исследования мозга или проводить другие процедуры.

Исследователи опасаются, что у некоторых пациентов COVID-19 может оставлять такие повреждения мозга, которые станут заметны лишь в последующие годы.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 13 июля, число заразившихся коронавирусом нового типа составляет 12 878 325 (умерло 569 128).

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