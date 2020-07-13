Лукашенко уехал в Славгород открывать мост 13.07.2020 / 11:11 / Общество Просмотров: 703 A- A+ Сегодня Александр Лукашенко будет находиться в Славгородском районе. По информации его пресс-службы, здесь он откроет новый мост через реку Сож и посетит «Голубую криницу». Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: мост Персона: Александр Лукашенко Город: Славгород Другие материалы на эту тему: В Нью-Йорке взорвут мост Костюшко В Витебске два самосвала столкнулись на мосту На мосту в Великобритании столкнулось более 100 автомобилей В Гамбурге «построили» световой мост через Эльбу