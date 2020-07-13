Лукашенко уехал в Славгород открывать мост

/ Общество
Просмотров: 703

Сегодня Александр Лукашенко будет находиться в Славгородском районе.

По информации его пресс-службы, здесь он откроет новый мост через реку Сож и посетит «Голубую криницу».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мост Персона: Александр Лукашенко Город: Славгород

Другие материалы на эту тему:

В Нью-Йорке взорвут мост Костюшко

В Нью-Йорке взорвут мост Костюшко

В Витебске два самосвала столкнулись на мосту

В Витебске два самосвала столкнулись на мосту

На мосту в Великобритании столкнулось более 100 автомобилей

На мосту в Великобритании столкнулось более 100 автомобилей

В Гамбурге «построили» световой мост через Эльбу

В Гамбурге «построили» световой мост через Эльбу