Валютная выручка Беларуси сократилась почти на 3,5 млрд долларов

Валютная выручка Беларуси в январе-мае снизилась на 3.483,3 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Нацбанк, в мае валютная выручка составила 2.487,4 млн долларов и уменьшилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 929,1 млн долларов, или на 27,2%.

В том числе выручка от экспорта товаров в мае сократилась на 30,6% по сравнению с маем прошлого года, до 1.786,1 млн долларов, выручка от экспорта услуг — на 18,2% до 623,9 млн долларов.

В целом за январь-май валютная выручка уменьшилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13.431,7 млн долларов.

В том числе выручка от экспорта товаров сократилась на 25,4% до 9.558,4 млн долларов, выручка от экспорта услуг — на 5,5% до 3.507,9 млн долларов.

По мнению экспертов, значительное сокращение валютной выручки в текущем году обусловлено влиянием нескольких факторов:

уменьшением поставок российской нефти в Беларусь;

сокращением внешнего спроса на белорусские товары и услуги из-за пандемии;

снижением стоимости в мире сырьевых товаров (нефтепродуктов и калийных удобрений), которые экспортирует Беларусь.

Международные финансовые организации прогнозируют, что из-за уменьшения внешнего спроса на белорусские товары и услуги экономика страны в 2020 году заметно сократится.

Так, Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси в этом году на 4%, Европейский банк реконструкции и развития — на 5%, Международный валютный фонд — на 6%. Между тем Министерство экономики рассчитывает не допустить снижения ВВП в текущем году и ожидает восстановление экономики во втором полугодии.