«Пришлось изгаляться и шаманить по-чёрному». В штабе Цепкало раскрыли причину забракованных подписей
Представитель штаба претендента в президенты Валерия Цепкало Сергей Лавренкин рассказал, почему власти забраковали подписи в поддержку экс-главы ПВТ.
«94,36% — именно такая часть подписей, из всех забракованных, собранных за Валерия Цепкало по всей стране, была признана недействительными», — отметил он.
Причиной стало то,
Это означает, делает он вывод, что подписи «были собраны идеально и по-настоящему подкопаться было просто не к чему. Поэтому пришлось изгаляться и шаманить по-чёрному».
Валерий Цепкало, по информации Центризбиркома, сдал 158 682 подписи. Территориальные избирательные комиссии признали действительными только 75 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.
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