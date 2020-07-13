«Пришлось изгаляться и шаманить по-чёрному». В штабе Цепкало раскрыли причину забракованных подписей

Представитель штаба претендента в президенты Валерия Цепкало Сергей Лавренкин рассказал, почему власти забраковали подписи в поддержку экс-главы ПВТ.

«94,36% — именно такая часть подписей, из всех забракованных, собранных за Валерия Цепкало по всей стране, была признана недействительными», — отметил он.

Причиной стало то, пишет Лавренкин на своей странице в соцсети, что «дата поставлена не тем человеком, который подписался».

Это означает, делает он вывод, что подписи «были собраны идеально и по-настоящему подкопаться было просто не к чему. Поэтому пришлось изгаляться и шаманить по-чёрному».

Валерий Цепкало, по информации Центризбиркома, сдал 158 682 подписи. Территориальные избирательные комиссии признали действительными только 75 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.

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