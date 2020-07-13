«Пришлось изгаляться и шаманить по-чёрному». В штабе Цепкало раскрыли причину забракованных подписей

/ Выборы
Просмотров: 33759

Представитель штаба претендента в президенты Валерия Цепкало Сергей Лавренкин рассказал, почему власти забраковали подписи в поддержку экс-главы ПВТ.

«94,36% — именно такая часть подписей, из всех забракованных, собранных за Валерия Цепкало по всей стране, была признана недействительными», — отметил он.

Причиной стало то, пишет Лавренкин на своей странице в соцсети, что «дата поставлена не тем человеком, который подписался».

Это означает, делает он вывод, что подписи «были собраны идеально и по-настоящему подкопаться было просто не к чему. Поэтому пришлось изгаляться и шаманить по-чёрному».

Валерий Цепкало, по информации Центризбиркома, сдал 158 682 подписи. Территориальные избирательные комиссии признали действительными только 75 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.

 

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало Сергей Лавренкин

Другие материалы на эту тему:

Валерий Цепкало: видит ли власть людей или они для нее просто закорючки?

Валерий Цепкало: видит ли власть людей или они для нее просто закорючки?

Канопацкая: в этих выборах участвуют лишь два серьезных политика — я и Лукашенко

Канопацкая: в этих выборах участвуют лишь два серьезных политика — я и Лукашенко

Под грифом «секретно». Что не так с рейтингом Лукашенко

Под грифом «секретно». Что не так с рейтингом Лукашенко

Мария Бабарико: последние события показывают неимоверную слабость госсистемы

Мария Бабарико: последние события показывают неимоверную слабость госсистемы