Лукашенко приказал отдать людям под дачи заброшенные участки
Во время посещения Славгородского района Александр Лукашенко пообещал в следующей пятилетке реализовать программу по развитию юго-востока Могилевской области.
«Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить, — приводит слова президента его пресс-служба. — Там и инвестиции, и льготы хорошие. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно и нужно жить».
Он отдал распоряжение «задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли) и отдать людям под дачи».
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