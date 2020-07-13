Лукашенко приказал отдать людям под дачи заброшенные участки

/ Общество
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Во время посещения Славгородского района Александр Лукашенко пообещал в следующей пятилетке реализовать программу по развитию юго-востока Могилевской области.

Фото пресс-службы президента

«Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить, — приводит слова президента его пресс-служба. — Там и инвестиции, и льготы хорошие. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно и нужно жить».

Он отдал распоряжение «задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли) и отдать людям под дачи».

 

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Тэги: Могилевская область Персона: Александр Лукашенко Город: Славгород

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