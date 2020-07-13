Парня подозревают в убийстве супружеской пары — его могут расстрелять

Исключительная мера наказания в виде смертной казни угрожает молодому мужчине, если его вина будет доказана в суде.

Его подозревают в двойном убийстве, совершенном в июле 2012-го в одной из деревень Быховского района.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть 77-летней женщины и 79-летнего мужчины наступила от множественных телесных повреждений.

«По подозрению в совершении данного преступления был задержан 42-летний сын потерпевших. Мужчина проживал совместно с родителями, злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно избивал мать. В ходе допроса он пояснил, что в ночь убийства находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ничего не помнит. Учитывая, что у подозреваемого было разбито лицо, он предположил, что между ним и родителями произошла драка», — сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Однако собранные доказательства по делу позволили сделать вывод: сын не причастен к убийству родителей.

«В мае текущего года в милицию обратилась жительница Кличевского района, муж которой являлся свидетелем по данному уголовному делу. Женщина сообщила, что ее 26-летний супруг в состоянии алкогольного опьянения избивает ее, а также угрожает убийством. В своих угрозах он часто говорил, что убьет ее так же, как убил престарелых супругов», — отметила Лавринович.

Молодой человек был задержан.

По данным СК, во время допроса он рассказал, в день убийства между ним и сыном погибших возник конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил последнего. Вечером он пришел домой к мужчине, чтобы окончательно выяснить отношения.

Избив сына, он взялся за родителей, после чего скрылся с места происшествия.