Игроки БАТЭ поддержали благотворительную инициативу «100 гадзiн з А1»

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Футболисты борисовского БАТЭ поддержали благотворительную акцию «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» в пользу Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям.

Суть акции в том, чтобы до 11 августа коллективно собрать 50 000 часов тренировок в четырех видах — беге, ходьбе, плавании и езде на велосипеде. Если цель будет достигнута, то компания А1 перечислит Республиканскому клиническому центру паллиативной медицинской помощи детям 50 000 рублей.

В зачет акции было добавлено личное игровое время каждого футболиста БАТЭ в матче 11 июля против мозырской «Славии» и тренировки накануне встречи. Таким образом, копилка раздела «Бег» пополнилась сразу 28 часами и 45 минутами.

Чтобы присоединиться к инициативе, надо зарегистрироваться на сайте 100.А1.by и загружать в личный кабинет свои результаты в беге, плавании, ходьбе или езде на велосипеде, зафиксированные любым фитнес-трекером или приложением.

Организованная компанией А1 совместно с Национальным олимпийским комитетом акция «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» стартовала 23 июня. За это время удалось набрать уже 10 176 часов.
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Тэги: БАТЭ А1 Беларусь благотворительность

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