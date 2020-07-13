У Лукашенко есть собственная пасека

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Во время встречи с жителями Славгородского района (президент открывал здесь мост) Александр Лукашенко пообщался с пчеловодами.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщает пресс-служба президента, главе государства подарили местный мед.

Лукашенко отметил, что и сам держит пасеку, а также пообещал «всячески поддерживать» пчеловодов.

 

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Тэги: пасека пчеловодство Персона: Александр Лукашенко

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