У Лукашенко есть собственная пасека

Во время встречи с жителями Славгородского района (президент открывал здесь мост) Александр Лукашенко пообщался с пчеловодами.

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Как сообщает пресс-служба президента, главе государства подарили местный мед.

Лукашенко отметил, что и сам держит пасеку, а также пообещал «всячески поддерживать» пчеловодов.

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