Лукашенко подарили оберег

/ Общество
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Александр Лукашенко назвал «ценнейшими» людей, которые что-то делают своими руками.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Посещая «Голубую криницу» во время поездки в Славгородский район, он поговорил с местными жителями, которые здесь же торгуют продукцией собственного производства — сырами, медом, изделиями народных промыслов.

Президенту вручили в подарок оберег — фигурку Домового.

«Что значит спасли деревню, малые города… Если бы загубили, этой бы красоты не было. Ценнейшие люди, которые своими руками что-то делают», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

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Тэги: оберег Персона: Александр Лукашенко Город: Славгород

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