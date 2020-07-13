Лукашенко подарили оберег
Александр Лукашенко назвал «ценнейшими» людей, которые что-то делают своими руками.
Посещая «Голубую криницу» во время поездки в Славгородский район, он поговорил с местными жителями, которые здесь же торгуют продукцией собственного производства — сырами, медом, изделиями народных промыслов.
Президенту вручили в подарок оберег — фигурку Домового.
«Что значит спасли деревню, малые города… Если бы загубили, этой бы красоты не было. Ценнейшие люди, которые своими руками что-то делают», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
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