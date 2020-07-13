БНФ призывает потенциальных кандидатов сняться с выборов и присоединиться к наблюдению

Партия БНФ призывает всех потенциальных кандидатов в президенты отказаться от участия в выборах и присоединиться к работе кампаний по наблюдению для «выявления и фиксации преступлений режима, которые совершаются в ходе нечестных и недействительных «коронавыборов». Об этом говорится в заявлении сойма партии от 12 июля, опубликованном на ее сайте.

Фото со страницы Юрия Мелешкевича в соцсети

«Несмотря на распространение в Беларуси коронавирусной инфекции COVID-19, власти страны объявили проведение очередных выборов президента, — отмечается в документе. — Безответственная политика, основанная на отрицании реальной угрозы, приводит к большим людским потерям: около 65 тысяч жителей Беларуси уже были инфицированы COVID-19, около 500 человек ушли из жизни из-за коронавируса. Эти цифры постоянно увеличиваются, несмотря на преступные попытки властей уменьшить размеры трагедии путем манипуляций с медицинской статистикой и кощунственные обвинения в адрес врачей и самих погибших. Заявления о «победе над вирусом» в условиях, когда люди гибнут, — это преступная попытка режима оправдать свои преступления ради сохранения авторитарной системы власти».

В заявлении говорится, что «политика бездействия и отрицания действительности» привела к «многочисленным людским жертвам, обнищанию населения и углублению экономического кризиса, который в ближайшей перспективе будет только усиливаться».

В партии считают: «То, каким образом была провозглашена и как организуется избирательная кампания, свидетельствует о провале политики Лукашенко и о неспособности диктатуры учитывать интересы людей и белорусского народа».

«Этой политике режима не может быть оправдания, — уверены авторы документа. — Также опасным и непростительным является соучастие в этих преступных действиях режима. Ответственные политические силы, которые заботятся об интересах белорусского народа, не должны быть пособниками в деятельности, которая вредит белорусскому народу, не должны давать режиму повод для оправдания и снятия с него ответственности за гибель людей».

Авторы заявления констатируют, что выборы происходят «в условиях неизменности избирательного законодательства», когда работает «прежняя система фальсификаций и манипуляций, направленных на искажение воли белорусского народа».

В этом году, по мнению членов сойма партии, система работает «еще наглее и бесстыднее, в том числе при отсутствии полноценных миссий международного наблюдения».

Территориальные и участковые избирательные комиссии «сформированы без участия оппозиции», поэтому, считают они, «не может быть никакого доверия тем цифрам, которые будут объявлены этими комиссиями по итогам подсчета голосов».

«Широкое применение административного ресурса и государственных средств в пользу действующего президента, волна арестов, уголовного преследования и репрессий, направленная против оппонентов власти, активистов гражданского общества, журналистов, блогеров и любых активных граждан, означают, что нынешние выборы ни в коем случае не могут быть признаны свободными и справедливыми, — заявляют в Партии БНФ. — Штабы некоторых кандидатов, которые легкомысленно рассчитывали на возможность достижения каких-то тактических или частных целей посредством работы в рамках, определённых действующим законодательством, сейчас платят большую цену за свои просчеты. Беззаконие и насилие со стороны режима в отношении политических оппонентов вызывают справедливое возмущение и являются непростительными.

Партия БНФ требует освобождения всех политических заключенных, которые были брошены за решетку во время этой избирательной кампании, а также до ее начала. БНФ решительно протестует против пыток, применяемых в отношении заключенных».

«Никакие тактические либо частные интересы отдельных деятелей, партий или кандидатов не могут служить оправданием соучастия в двойном преступлении недействительных «коронавыборов». Честные выборы не могут состояться в атмосфере репрессий и запугивания. Никакие политические расчеты не могут служить оправданием деятельности, которая влечет за собой распространение опасной инфекции COVID-19 и последующие смерти людей», — подытожил сойм партии.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

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