Лукашенко придумал новый способ профилактики коронавируса

13 июля во время поездки в Славгородский район Александр Лукашенко посетил гидрологический памятник природы республиканского значения «Голубая криница».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Криница — это прекрасное место, отметил глава государства. Он вспомнил, как принимал участие в восстановлении Трофимовой криницы недалеко от агрогородка Александрия Шкловского района

«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся...» — посоветовал местным жителя Лукашенко.

Ранее президент Беларуси уже рекомендовал в качестве профилактики либо средства лечения коронавируса немедицинские средства.

В частности, Лукашенко заявлял, что поле и трактор всех вылечат. Также официальный лидер рекомендовал 40-50 граммов «в пересчете на чистый спирт» ежедневно — «травить этот вирус». Еще одно средство профилактики в период пандемии, по версии белорусского президента, — это баня.

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