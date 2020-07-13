Лукашенко придумал новый способ профилактики коронавируса
13 июля во время поездки в Славгородский район Александр Лукашенко посетил гидрологический памятник природы республиканского значения «Голубая криница».
Криница — это прекрасное место, отметил глава государства. Он вспомнил, как принимал участие в восстановлении Трофимовой криницы недалеко от агрогородка Александрия Шкловского района
«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся...» — посоветовал местным жителя Лукашенко.
Ранее президент Беларуси уже рекомендовал в качестве профилактики либо средства лечения коронавируса немедицинские средства.
В частности, Лукашенко заявлял, что поле и трактор всех вылечат. Также официальный лидер рекомендовал 40-50 граммов «в пересчете на чистый спирт» ежедневно — «травить этот вирус». Еще одно средство профилактики в период пандемии, по версии белорусского президента, — это баня.
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