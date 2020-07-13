В Беларуси число заболевших COVID-19 превысило 65 тысяч
За сутки, по официальным данным Минздрава, в Беларуси зафиксировано 182 новых случая заболеваний COVID-19.
Таким образом, всего зарегистрировано 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19.
На 13 июля выздоровели и выписаны 55 492 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз.
Как отметили в Минздраве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 468 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 13 июля, число заразившихся коронавирусом нового типа составляет 12 878 325 (умерло 569 128).
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