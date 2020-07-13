Дмитриев: президент и премьер должны разговаривать по-белорусски

/ Выборы
Просмотров: 579

Потенциальный кандидат в президенты Андрей Дмитриев считает, что высшие должностные лица страны должны разговариваться по-белорусски.

«Давайте будем искренними, несмотря на Конституцию, сегодня в Беларуси нет двуязычия. Де-факто у нас один государственный язык — русский. И это итог государственной политики. Потому что именно на русском ведется делопроизводство, принимаются законы, пишутся учебные программы», — отметил политик.

Он убежден, что необходимо помогать белорусскому языку. «Понятно, что без давления, но совсем уважением к нему».

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Андрей Дмитриев

Другие материалы на эту тему:

Валерий Цепкало: видит ли власть людей или они для нее просто закорючки?

Валерий Цепкало: видит ли власть людей или они для нее просто закорючки?

Канопацкая: в этих выборах участвуют лишь два серьезных политика — я и Лукашенко

Канопацкая: в этих выборах участвуют лишь два серьезных политика — я и Лукашенко

Под грифом «секретно». Что не так с рейтингом Лукашенко

Под грифом «секретно». Что не так с рейтингом Лукашенко

Мария Бабарико: последние события показывают неимоверную слабость госсистемы

Мария Бабарико: последние события показывают неимоверную слабость госсистемы