Дмитриев: президент и премьер должны разговаривать по-белорусски

Потенциальный кандидат в президенты Андрей Дмитриев считает, что высшие должностные лица страны должны разговариваться по-белорусски.

«Давайте будем искренними, несмотря на Конституцию, сегодня в Беларуси нет двуязычия. Де-факто у нас один государственный язык — русский. И это итог государственной политики. Потому что именно на русском ведется делопроизводство, принимаются законы, пишутся учебные программы», — отметил политик.

Он убежден, что необходимо помогать белорусскому языку. «Понятно, что без давления, но совсем уважением к нему».

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