Водитель российской фирмы-перевозчика пытался скрыться от таможенников с 20 тоннами яблок

Водитель российской фирмы-перевозчика намеревался скрыться от таможенников, так как незаконно перемещал 20 тонн яблок, однако не справился с управлением грузовика, сообщили в Могилевской таможне.

Могилевские таможенники предприняли попытку остановки большегруза Volvo. Водитель фуры требование проигнорировал и на высокой скорости продолжил движение в сторону белорусско-российской границы. Проезжая населенный пункт Липовка, мужчина не справился с управлением, в результате чего фура перевернулась.

Водитель признал, что на товар отсутствуют товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции. Стоимость фруктов составила 72 тысячи рублей.

Сотрудники ГАИ составили на нарушителя три административных протокола.