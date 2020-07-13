Гродненский активист Ежи Григенча осужден на 10 суток ареста за участие в «цепи солидарности»

В суде Ленинского района Гродно 13 июля прошли суды над гродненскими активистами Ежи Григенчей и Юлией Карначевой за участие в «цепи солидарности», которая прошла в областном центре 19 июня.

Ежи Григенча, представитель инициативной группы Анны Канопацкой, осужден на 10 суток ареста. Решение вынесла судья Лариса Борель. Канопацкая приехала в суд поддержать активиста.

Согласно материалам административного дела, Григенча участвовал в несанкционированном массовом мероприятии «цепь солидарности»: стоял то на Советской площади, то на Старом мосту в плотной цепочке между гражданами, что свидетельствует о пикетировании, на которое не дал разрешение горисполком.

Григенча свою вину не признал. Согласно его пояснениям, 19 июня он собирал подписи на законном пикете за Анну Канопацкую, затем пошел от Советской площади через Старый мост в магазин за колбасой, по дороге останавливался и здоровался с друзьями.

Свидетелями выступили милиционеры Олег Седач, Максим Панкратов, Станислав Шутович. На суде присутствовал представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Кашкевич.

По словам Седача, он определил, что проводится массовое мероприятие, так как люди стояли плотной цепочкой, мимо проходили репортеры и брали у них интервью, некоторые участники были одеты в черную одежду, на некоторых были маски с изображением флага Республики Беларусь образца 1994 года и надписью «Страна для жизни».

По мнению Шутовича, про мероприятие было известно заранее, люди договаривались через мессенджеры, в частности, через телеграм-канал «Страна для жизни». Целью мероприятия, как рассказал свидетель, было «выразить недовольство законно действующей властью».

По словам Панкратова, про пикетирование свидетельствовала символика на одежде участников: герб «Погоня» и надпись «Страна для жизни». К тому же мимо проезжали автомобили и сигналили пикетирующим.

В итоге суд постановил наказать Ежи Григенчу 10 сутками административного ареста.

Юлия Карначева, представительница инициативной группы Светланы Тихановской, оштрафована в этом же суде за участие в «цепи солидарности» на 540 рублей (20 базовых величин). Ее дело рассматривал Руслан Гурин.

Она также не признала свою вину, пояснила в суде, что в тот вечер шла с работы через Старый мост.

Карначева намерена обжаловать постановление.