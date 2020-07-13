Замглавы МВД заявил о травле сотрудников органов внутренних дел

После событий 29 мая в Гродно сотрудники органов внутренних дел и члены их семей подверглись травле со стороны интернет-пользователей, заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич 13 июля во время онлайн-брифинга.

В областном центре в тот день был задержан создатель ютьюб-канала «Страна для жизни» гомельчанин Сергей Тихановский. Во время пикета по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

9 июня Следственный комитет сообщил, что Тихановскому и еще семи гражданам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Действия одного из них дополнительно квалифицированы по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).

Всего обвиняемыми по делу проходит не менее 17 человек.

«Сейчас речь пойдет не об уголовном деле, возбужденном по статье 342 Уголовного кодекса, а о том, что происходило за кадром, о той травле, которой подверглись сотрудники органов внутренних дел. Они вместе с членами их семей потерпели в результате этих преступных действий», — сказал Казакевич.

После этого были продемонстрированы скриншоты сообщений, которые «сейчас уже установленные граждане адресовали жене одного из сотрудников милиции». Судя по содержанию сообщений, речь идет о супруге милиционера, который упал на пикете.

«Я думаю, нет смысла озвучивать всю ту мерзость, которую вы сами можете прочитать на экране, — заявил представитель МВД. — Но при этом я полагаю, что все интернет-пользователи понимают, что ничего общего с гражданской позицией, видением будущего своей страны эти негативные высказывания не имеют. А сейчас мы вам покажем тех граждан, которые высказывали подобные оскорбления и угрозы».

После этого было продемонстрировано несколько фотографий разных мужчин. Идентифицировать их не представляется возможным — лица на фото были скрыты, фамилии не указывались. Казакевич озвучил только их имена и годы рождения, а также количество привлечений к административной ответственности, в том числе за нарушение антиалкогольного законодательства.

«Иными словами, все перечисленные граждане не в ладах с законом, абсолютно никак не участвуют в экономической и социальной жизни своей страны. Единственное, что они могут, — вот так вот мерзко отправлять свои комментарии, исподтишка угрожать или оскорблять членов семей сотрудников [милиции]», — заявил Казакевич.

Затем были показаны видеозаписи задержаний и проведений обысков, а также комментарии этих мужчин, в которых они приносили извинения за отправленные сообщения. На видео их лица также были скрыты.

«Повторюсь, речь о какой-то гражданской позиции не идет. Мерзкие, подлые комментарии, угрозы и оскорбления в адрес сотрудников милиции и членов их семей», — подчеркнул Казакевич.

В качестве еще одного примера деструктивной деятельности он назвал телеграм-канал «Армия с народом». «С целью конспирации и недопущения раскрытия администраторы указанного канала неоднократно удалялись, после чего появлялись новые, — отметил замминистра. — Общая численность подписчиков достигла тысячи. У неискушенного пользователя ресурса складывалось впечатление, что организаторы позиционируют себя как действующие сотрудники Министерства обороны, органов внутренних дел, внутренних войск и иных силовых ведомств или бывшие сотрудники, которые мало того, что не согласны с существующим режимом в нашей стране, так и готовы этому режиму противодействовать».

Иными словами, заявил Казакевич, в чате осуществлялись активные призывы к оказанию силового воздействия на сотрудников ОВД и внутренних войск в день возможных массовых протестов, привлечения и внимания к сбору и координации в одном месте готовых к активным действиям радикально настроенных граждан, обсуждались конкретные способы противодействия, возможные провокации в отношении сотрудников [правоохранительных органов]».

Были продемонстрированы скриншоты такой переписки и данные некоторых граждан. Их фамилии не назывались, лица были скрыты.

«Речь идет об обмене практическим протестным опытом, путями развития негативной ситуации, психологической подготовке и так далее, — прокомментировал представитель МВД содержание переписки на одном из скриншотов. — Здесь уже более конкретно речь идет о действиях групп лиц, их взаимодействии, предлагается камуфлировать участников, разделять их, планировать их действия и так далее».

«Опасность такого вот планирования их действий заключается не только в том, что фактически они грубо нарушают общественный порядок, сопряжены с сопротивлением законным требованиям сотрудников милиции, то есть это уголовно наказуемое деяние. Опасность их в том, что в качестве прикрытия предлагается использовать девушек, пожилых людей, просто зевак. Оно и понятно. С одной стороны, яркая картинка для последующих фейков. С другой — безопасность самих боевиков. Ничего не напоминает?» — сказал Казакевич.

По словам заместителя министра, указанные лица «ничего общего с армией, с правоохранительными органами не имеют». «Никакого профессионального опыта и активной гражданской позиции, кроме желания бить в щиты и калечить сотрудников милиции и военнослужащих, у них нет. В настоящее время по установленным фактам проводится доследственная проверка. Правовая оценка будет дана», — сообщил он.

«В преддверии выборов применяются все способы, в том числе и информационные технологии, для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Мы это видим, анализируем, отслеживаем и пресекаем, — заявил представитель МВД. — Особо хочу подчеркнуть, что наша деятельность в информационном поле не имеет ничего общего с подавлением инакомыслия или свободы слова. Более того, мы с уважением относимся к тем гражданам, которые, не скрывая себя, высказывают свое видение будущего развития нашей страны. Но мы не потерпим оскорблений, угроз госслужащим, членам избирательных комиссий, журналистам, общественным активистам и уж тем более сотрудникам [милиции] и членам их семей. Особенно когда эти угрозы совершаются анонимно и исподтишка. Таким образом, каждый такой диванный тролль или виртуальный боец должен быть готов к тому, что после очередного призыва, комментария, письма, содержащих угрозы и оскорбления или клевету в любой форме, мы его найдем и привлечем к уголовной или административной ответственности».

Казакевич также сообщил: «Всего у нас имеются три возбужденных уголовных дела по фактам угроз применения насилия, оскорблений в адрес сотрудников милиции и еще около 30 материалов, по которым правовая оценка будет дана в ближайшее время. Иными словами, кажущаяся анонимность интернета не препятствие для того, чтобы вовремя таких диванных троллей мы нашли и наказали».