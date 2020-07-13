Бабарико не смог посмотреть «спецрасследование» ОНТ о себе

Адвокатам претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико 13 июля удалось встретиться со своим подзащитным в следственном изоляторе Комитета госбезопасности и обсудить жалобы, поданные на прошлой неделе в Генпрокуратуру.

Как сообщил в «Фейсбуке» адвокат Дмитрий Лаевский, неравнодушные граждане еще накануне днем заняли для защитников Бабарико очередь на посещение изолятора. «Менялись через какое-то время, стояли всю ночь. В итоге мы были первыми и смогли нормально поговорить с клиентом», — пишет Лаевский.

Он отметил, что Бабарико был «впечатлен тем, что люди стояли в очереди до утра, мерзли под дождем и ветром», и очень благодарен за поддержку. «Для него это очень важно. И мы, адвокаты, конечно же, от себя тоже искренне признательны людям за такую ценную помощь», — написал Лаевский.

Адвокат сообщил, что защитники обсудили с Виктором Бабарико «ряд жалоб, поданных на минувшей неделе генеральному прокурору», а также «другие рабочие вопросы».

«Интересно, что "спецрасследование" ОНТ, которое транслировалось в минувший четверг 9 июля, Виктор Дмитриевич не увидел, поскольку в это время были неполадки с телевизором в камере. Такую реакцию техники мы оцениваем положительно», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 7 июля адвокаты подали на имя генпрокурора жалобу на постановление о привлечении Виктора Бабарико в качестве обвиняемого. Лаевский тогда пояснял БелаПАН, что любое обвинение должно соответствовать требованиям Уголовно-процессуального кодекса и позволять понять, что именно инкриминируется и в чем эти действия выражались.

«Если обвинение не позволяет это понять и не является конкретизированным в достаточной степени, то в таком случае человек не может опровергать, то есть защищаться. В то же время неопределенность выдвинутых человеку претензий позволяет усомниться в том, имелись ли для них основания в принципе», — сказал защитник.

На следующий день Лаевский и еще один адвокат — Наталья Мацкевич — подали генпрокурору жалобу на проведение двух следственных действий 7 и 8 июля. Суть этих действий и обстоятельства их проведения адвокаты не смогли раскрыть из-за подписки о неразглашении. Однако, как отметил Лаевский, был поставлен вопрос о том, что «следственные действия проведены в нарушение УПК, поэтому их результаты не имеют юридической силы».

10 июля Лаевский и Мацкевич подали в Генпрокуратуру жалобу по поводу «спецрасследования» телеканала ОНТ о так называемом деле «Белгазпромбанка» с кадрами очных ставок Виктора Бабарико с его бывшими подчиненными. По мнению защитников Бабарико, этот видеоматериал выходит за рамки белорусского законодательства и международного права, а информация, представленная телеканалом обществу, имеет однобокий и необъективный характер, в то время как адвокаты, находящиеся под подпиской о неразглашении, не могут ее опровергнуть.

Уголовное преследование бывшего главы правления «Белгазпромбанка», участника президентской кампании Виктора Бабарико, по сути, началось 11 июня. В этот день в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. 18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард — руководитель его инициативной группы — были задержаны по подозрению в совершении экономических преступлений. Оба они находятся в СИЗО КГБ.

Завтра, 14 июля, по итогам заседания Центризбиркома, станет известно, будет ли Бабарико зарегистрирован кандидатом в президенты. По сообщению его штаба, за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты собрано и верифицировано 434 985 подписей — это абсолютный рекорд для альтернативных претендентов за всю историю независимой Беларуси. Однако в связи с арестом Бабарико и руководителя его инициативной группы в избиркомы удалось сдать только 365 тысяч подписей. Из них ЦИК признал действительными 165 744. Для регистрации кандидатом в президенты Беларуси достаточно собрать 100 тысяч подписей.