МВД заявило о возможности блокировать интернет-ресурсы в случае угрозы нацбезопасности

МВД может «эффективно блокировать» интернет-ресурсы в случае угрозы национальной безопасности, заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич 13 июля в ходе онлайн-брифинга в ответ на просьбу прокомментировать российский опыт блокировки «Телеграма».

«Мое личное мнение: с технической точки зрения нельзя, а с информационной точки зрения просто глупо блокировать не только телеграм-каналы, но и какие-либо ресурсы. Потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух», — сказал Казакевич.

В то же время, добавил он, «в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации, будь то направление наркоугрозы либо иные направления, мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам».

Он отметил, что «в этом году предвыборная кампания происходит в условиях невиданного информационного давления, манипулирования общественным мнением, дискредитации органов власти и управления».

«Для создания негативных информационных поводов, для запугивания людей, поддерживающих государство, для постоянного вброса фейковых новостей, разжигающих недовольство граждан, широко используются интернет-ресурсы, — сказал Казакевич. — Именно благодаря интернету такие процессы получили дополнительные преимущества. Прежде всего, это высокая скорость и мобильность передачи информации. Иными словами, вы можете находиться в любом месте и давать свои комментарии, высказывать отношения к событиям либо лицам».