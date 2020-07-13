Евросоюз и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты для медработников Минской области

В Минскую область доставлены средства индивидуальной защиты, закупленные Всемирной организацией здравоохранения на средства Европейского союза.

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель и представитель ВОЗ в стране Батыр Бердыклычев приняли участие в церемонии передачи предметов медицинского назначения на базе Минского областного противотуберкулезного диспансера. Стационар этого учреждения здравоохранения был перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19.

Всего учреждениям здравоохранения области передано 455,5 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, включая 300 тыс. медицинских масок, 133 тыс. респираторов, 6 тыс. защитных очков, 6 тыс. защитных лицевых щитков и 10,5 тыс. медицинских халатов.

Все предметы медицинского назначения проверены на соответствие международным стандартам качества и безопасности и предназначены для медицинских работников.