Евросоюз и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты для медработников Минской области

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В Минскую область доставлены средства индивидуальной защиты, закупленные Всемирной организацией здравоохранения на средства Европейского союза.

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель и представитель ВОЗ в стране Батыр Бердыклычев приняли участие в церемонии передачи предметов медицинского назначения на базе Минского областного противотуберкулезного диспансера. Стационар этого учреждения здравоохранения был перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19.

Всего учреждениям здравоохранения области передано 455,5 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, включая 300 тыс.  медицинских масок, 133 тыс. респираторов, 6 тыс. защитных очков, 6 тыс. защитных лицевых щитков и 10,5 тыс. медицинских халатов.

Все предметы медицинского назначения проверены на соответствие международным стандартам качества и безопасности и предназначены для медицинских работников.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: ВОЗ гуманитарная помощь Беларусь-ЕС коронавирус COVID-19 Персона: Дирк Шубель Батыр Бердыклычев

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