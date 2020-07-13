Модератора соцсетей Тихановского признали двадцать пятым политзаключенным

Правозащитное сообщество Беларуси признало гражданина России и администратора социальных сетей кампании «Страна для жизни» Дмитрия Попова политзаключенным.

По сообщению правозащитного центра «Весна», 10 июля Дмитрию Попову было предъявлено обвинение в «организации или активном участии в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок» (часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса). Он 19-й задержанный по «делу Тихановского».

Попов исчез 4 июня, был найден только 9-го в тюрьме на улице Окрестина, где он отбывал 15 суток ареста за неизвестное в то время нарушение.

В общей сложности правозащитники уже признали 25 человек политзаключенными: 17 осужденных по делу Тихановского, Михаил Жемчужный, осужденный в 2015 году, анархисты Иван Комар и Никита Емельянов, потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены инициативной группы Бабарико Дмитрий Карако и Елена Карагачева, сопредседатель БХД Павел Северинец.