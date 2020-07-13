У госорганов нет претензий к декларации о доходах Бабарико, заявляют в штабе экс-банкира

У государственных органов, которые проверяли достоверность информации, указанной в декларации о доходах претендующего на пост президента бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, не возникло к ней претензий.

Это следует из сведений, обнародованных во время стрима 13 июля юристом штаба экс-банкира Максимом Знаком.

«Сегодня я вместе со своими коллегами был в Центральной комиссии [по выборам и проведению республиканских референдумов], — сказал он. — На основании доверенности мы знакомились с материалами проверки тех документов, которые подавались для регистрации [Бабарико кандидатом в президенты]. Нам предоставили эти документы, мы увидели запросы и ответы, которые пришли из всех уполномоченных государственных органов. Проверялась информация, которая была представлена при подаче документов на регистрацию в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь».

«Во всех ответах от уполномоченных органов содержится та же информация, которая была указана в декларации, поданной Виктором Дмитриевичем. Никаких дополнительных не отвеченных запросов не имеется, по информации, которую нам передали в Центральной комиссии, поэтому мы ждем завтрашнего дня. В 11:00 будет заседание Центральной комиссии, я буду там присутствовать. С учетом того, что я озвучил, надеюсь, что у нас не будет никаких сюрпризов и будет принято решение о регистрации всех тех лиц, которые выполнили требования, в качестве кандидатов в президенты», — заявил юрист штаба Бабарико.

На вопрос, будет ли время для исправления декларации о доходах, если ее забракуют, Знак ответил, что избирательное законодательство такой возможности не предоставляет. «Но на данный момент, исходя из тех ответов государственных органов, которые находятся в материалах Центральной комиссии, сведения, изложенные в декларации, подтверждены, — повторил он. — Есть несущественные — в пределах 200 рублей и какого-то количества долларов — расхождения в сумме годового дохода, но это никак не влияет, потому что существенным считается расхождение более 20%».

«Поэтому, по крайней мере сейчас, мы не видим оснований для того, чтобы какие-то замечания по декларации предъявлялись», — добавил Знак.