Политзаключенного Сергея Тихановского в третий раз наказали карцером

Гомельский оппозиционный видеоблогер Сергей Тихановский, признанный правозащитниками политзаключенным, в третий раз помещен в карцер.

Ранее он был наказан за то, что «сидел на подоконнике», а в камере на потолке высотой три метра нашли паутину. «Сегодня у Сергея была адвокат, и она узнала, что он опять в карцере, с пятницы (10 июля. — ред.). За то, что был небрит. В СИЗО говорят, что карцером наказывают по совокупности нарушений, то есть сначала идет предупреждение, а потом карцер», — сообщила БелаПАН жена блогера, претендент на пост президента Светлана Тихановская.

Политзаключенный обжаловал 9 июля в суде взыскания в виде карцера, но суд не удовлетворил его жалобу.

Тихановская подчеркнула, что супруг не пал духом, держится, благодарит всех, кто пишет ему письма. «Ему в радость письма и писать ответы. Он верит в людей… Надеется, что все это было не зря», — сказала Светлана Тихановская.

Блогер обвиняется по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). С 29 мая он находится под стражей.