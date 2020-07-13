Черечень назвал обвинение в сотрудничестве с КГБ бредом

Проживающий в Германии полковник в отставке Владимир Бородач обвинил выдвигающегося кандидатом в президенты лидера партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергея Черечня в сотрудничестве с КГБ.

С громким заявлением Бородач выступил в эфире телеканала «Белсат».

По словам Бородача, Черечень уже пять лет является информатором КГБ. Мол, попался он на контрабанде запчастей с МТЗ и согласился на сотрудничество, чтобы не попасть за решетку. Бородач даже назвал конкретную фамилию — Траулько. Мол, этот сотрудник якобы курирует Черечня.

Сергей Черечень ответил Бородачу в комментарии для «Нашей Нивы» .

«Когда у твоего оппонента есть все возможности лгать, площадка для полета мысли неограниченная, то очень сложно что-то говорить обратное. Вероятно, это какой-то политический заказ. Бородач включает свою фантазию и рассказывает всё, что угодно. Единственное, что я не могу понять, как "Белсат" без проверки информации поставил это интервью в эфир. Я с ними разговаривал, мне писали некоторые журналисты телеканала, извинялись: "Сергей Владимирович, мы не отвечаем за политику телеканала. Это на хайпе, у нас сейчас 400 тысяч просмотров. Войдите в положение и извините". Лично моя позиция: я больше никаких контактов с "Белсатом" иметь не буду, пока не последует публичных извинений. Не должны государственные телеканалы так поступать! А вы же знаете, что "Белсат" финансируется польским правительством и МИД. Я попросил встречи с польским послом, чтобы поговорить насчет этой ситуации», — сказал потенциальный кандидат в президенты.

Черечень заверил, что фамилию Траулько впервые услышал от Бородача и что никаких взаимоотношений с силовым блоком у него нет.

«Человек с больной психикой что-то выдает в эфир, и некоторые начинают этому верить. Каждый человек, способный анализировать, может сделать вывод, что это бред сумасшедшего. Других слов у меня нет», — заключил политик.