Статус наблюдателя уже получили почти 40 тысяч белорусов

По состоянию на 13 июля избирательные комиссии аккредитовали 39.420 национальных наблюдателей на президентских выборах, свидетельствуют обновленные данные на сайте Центризбиркома.

За неделю количество аккредитованных наблюдателей увеличилось на 5.841.

Больше всего национальных наблюдателей зарегистрировали участковые избиркомы — 38.478 (+5.819 за неделю). Районные комиссии аккредитовали 681 наблюдателя (+4), районные комиссии в городах — 181 (+16), областные — 41 (0), городские (в городах областного подчинения) — 24 (+1), Минская городская избирательная комиссия — 8 (0), Центризбирком — 7 (+1).

28716 национальных наблюдателей, или почти 73%, представляют общественные объединения (+1.873). Из них профессиональными союзами из состава Федерации профсоюзов Беларуси выдвинуто 8.602 человека (+543), Белорусским республиканским союзом молодежи — 5.666 (+332), РОО «Белая Русь» — 4.909 (+583), Белорусским общественным объединением ветеранов — 3.655 (+258), Белорусским союзом женщин — 3.473 (+468), Белорусским фондом мира — 1.501 (+281), Белорусским Хельсинкским комитетом — 48 (+1), общественным объединением БНФ «Адраджэнне» — 1 (0). Иные общественные объединения представляют 1.646 человека (+192).

От политических партий избиркомы аккредитовали 1.678 национальных наблюдателей (+567). У Коммунистической партии Беларуси 814 представителей (+214), у Республиканской партии труда и справедливости — 593 (+179), Либерально-демократической партии — 65 (-2), Социал-демократической партии народного согласия — 63 (+42), Белорусской социально-спортивной партии — 62 (+56), Белорусской аграрной партии — 48 (+47), Республиканской партии — 21 (+21), Белорусской патриотической партии — 8 (+8), Партии БНФ — 2 (+1), Белорусской партии «Зеленые» — 1 (+1), Объединенной гражданской партии — 1 (0).

6.300 граждан стали наблюдателями путем подачи соответствующего заявления от своего имени (+2.387), 1.940 аккредитовано от трудовых коллективов (+228).

Выборы президента назначены на 9 августа.

На предыдущих выборах высшего должностного лица страны в 2015 году было аккредитовано 43.572 национальных наблюдателя, в 2010 году — 39.619.

1 июля нынешнего года директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила озабоченность тем, что организация до сих пор не получила приглашение наблюдать за президентскими выборами в Беларуси.