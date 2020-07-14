Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
Во вторник республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления (на востоке скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта).
Ожидается переменная облачность. Дожди ожидаются лишь по востоку кратковременные дожди (местами прогремят грозы).
Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый, местами сильный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гродно +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 10-15 %);
- Минск +20..+22°C (вероятность осадков 10-15%).
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