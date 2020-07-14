Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

Во вторник республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления (на востоке скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта).

Ожидается переменная облачность. Дожди ожидаются лишь по востоку кратковременные дожди (местами прогремят грозы).

Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый, местами сильный порывистый.

Погода в регионах:

Брест +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);

Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Гродно +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 10-15 %);

Минск +20..+22°C (вероятность осадков 10-15%).