Стали известны новые данные по COVID-19

/ Мир
Просмотров: 2026

Специалисты Университета Джонса Хопкинса опубликовали новые данные по коронавирусу нового типа.

Фото pixabay.com

Как сообщается, на утро 14 июля число заразившихся выросло до 13 103 290 человек.

Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

  1. США — 3 363 056;
  2. Бразилия — 1 884 967;
  3. Индия — 906 752;
  4. Россия — 732 547;
  5. Перу — 330 123.

Умерло от COVID-19 на Земле 573 042 человека. Больше всего в следующих странах:

  1. США — 135 605;
  2. Бразилия — 72 833;
  3. Великобритания — 44 915;
  4. Мексика — 35 491;
  5. Италия — 34 967.

В Беларуси, по официальным данным Минздрава на 13 июля, зарегистрировано 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19 (скончалось 468).

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

Исследование. Переболевших COVID-19 в Беларуси может быть вдвое больше

Исследование. Переболевших COVID-19 в Беларуси может быть вдвое больше

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

Как в Беларуси помогают беженцам, пострадавшим от ситуации с COVID-19

Как в Беларуси помогают беженцам, пострадавшим от ситуации с COVID-19