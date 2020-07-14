Стали известны новые данные по COVID-19
Специалисты Университета Джонса Хопкинса опубликовали новые данные по коронавирусу нового типа.
Как сообщается, на утро 14 июля число заразившихся выросло до 13 103 290 человек.
Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:
- США — 3 363 056;
- Бразилия — 1 884 967;
- Индия — 906 752;
- Россия — 732 547;
- Перу — 330 123.
Умерло от COVID-19 на Земле 573 042 человека. Больше всего в следующих странах:
- США — 135 605;
- Бразилия — 72 833;
- Великобритания — 44 915;
- Мексика — 35 491;
- Италия — 34 967.
В Беларуси, по официальным данным Минздрава на 13 июля, зарегистрировано 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19 (скончалось 468).
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