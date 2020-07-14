Стали известны новые данные по COVID-19

Специалисты Университета Джонса Хопкинса опубликовали новые данные по коронавирусу нового типа.

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Как сообщается, на утро 14 июля число заразившихся выросло до 13 103 290 человек.

Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 3 363 056; Бразилия — 1 884 967; Индия — 906 752; Россия — 732 547; Перу — 330 123.

Умерло от COVID-19 на Земле 573 042 человека. Больше всего в следующих странах:

США — 135 605; Бразилия — 72 833; Великобритания — 44 915; Мексика — 35 491; Италия — 34 967.

В Беларуси, по официальным данным Минздрава на 13 июля, зарегистрировано 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19 (скончалось 468).

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