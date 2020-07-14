Центризбирком назовет тех, кто продолжит борьбу за президентство

Сегодня в 11:00 в Центризбиркоме начнется заседание, на котором будут названы кандидаты в президенты.

Заявления на регистрацию подали семь человек: Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

По данным ЦИК, за Лукашенко достоверными признаны 1.939.572 подписи, за Бабарико — 165.744, за Цепкало — 75.249, за Канопацкую — 146.588, за Черечня — 143.109, за Дмитриева — 106.841, за Тихановскую — 104.757.

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