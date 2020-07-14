Центризбирком назовет тех, кто продолжит борьбу за президентство

/ Выборы
Просмотров: 2008

Сегодня в 11:00 в Центризбиркоме начнется заседание, на котором будут названы кандидаты в президенты.

Заявления на регистрацию подали семь человек: Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

По данным ЦИК, за Лукашенко достоверными признаны 1.939.572 подписи, за Бабарико — 165.744, за Цепкало — 75.249, за Канопацкую — 146.588, за Черечня — 143.109, за Дмитриева — 106.841, за Тихановскую — 104.757.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико Андрей Дмитриев Анна Канопацкая Александр Лукашенко Светлана Тихановская Валерий Цепкало Сергей Черечень

Другие материалы на эту тему:

Анатолий Лебедько. ЦирК. Тяжеловесы. Спойлеры. Кого зарегистрируют?

Анатолий Лебедько. ЦирК. Тяжеловесы. Спойлеры. Кого зарегистрируют?

Выборы-2020. Белорусский режим все больше склоняется к силовому сценарию

Выборы-2020. Белорусский режим все больше склоняется к силовому сценарию

Валерий Цепкало: видит ли власть людей или они для нее просто закорючки?

Валерий Цепкало: видит ли власть людей или они для нее просто закорючки?

Канопацкая: в этих выборах участвуют лишь два серьезных политика — я и Лукашенко

Канопацкая: в этих выборах участвуют лишь два серьезных политика — я и Лукашенко