ВОЗ о борьбе с COVID-19: слишком многие страны пошли в неверном направлении

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал четыре сценария, по которым действовали государства мира.

По его словам, первые два сценария показали эффективность в борьбе с эпидемией. Он отметил государства Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки, пишет РБК .

«Лидеры этих стран взяли контроль над ситуацией в свои руки и наладили эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты», — заявил глава ВОЗ.

Второй сценарий — европейский, в этом случае «имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения вируса».

В случае третьего варианта страны сначала вводили ограничительные меры, а потом ослабляли их, что привело к новым вспышкам инфекции.

«В нескольких государствах по всему миру мы видим опасное увеличение числа случаев COVID-19», — заявил Гебрейесус.

По четвертому сценарию пошли страны, где наблюдается резкий рост числа инфицированных.

«Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки. Эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев», — отметил глава ВОЗ.

По его словам, «слишком многие страны пошли в неверном направлении». Конкретные государства он при этом не назвал, однако заметил, что есть успешные стратегии и уже проверенные способы эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 14 июля, число заразившихся в мире выросло до 13 103 290 человек (умерло 573 042).

В Беларуси, по официальным данным Минздрава на 13 июля, зарегистрировано 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19 (скончалось 468).

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