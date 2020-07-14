СК раскрыл некоторые подробности двойного убийства в Гомеле

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Следственный комитет сообщил некоторые подробности двойного убийства, совершенного в Гомеле.

Как отмечается, тело первого раненого обнаружил проезжавший по улице Дворникова таксист. Он вызвал «скорую», которая в последствие констатировала смерть.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили в беседке во дворе еще одного погибшего.

«Предварительно установлено, что два местных жителя в возрасте 38 и 32 лет в ночное время находились в этой беседке и громко слушали музыку. Им были причинены телесные повреждения, от которых они скончались», — сообщили в СК.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 139 (Убийство двух лиц) УК.

Следователи просят все, кому что-либо известно о случившемся, позвонить по телефонам:

  • +375 29 7437545;
  • 102.

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Тэги: двойное убийство Город: Гомель

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