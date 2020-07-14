RAEX-Europe ожидает снижение ВВП Беларуси на 6%

Рейтинговое агентство RAEX-Europe подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне «B», но изменило прогноз по рейтингам с позитивного на стабильный в связи экономической ситуацией в стране, говорится в аналитическом отчете агентства.

Улучшение суверенных рейтингов Беларуси, отмечают аналитики агентства, по-прежнему сдерживается неэффективным государственным сектором, а также высокой экономической и финансовой зависимостью Беларуси от России.

Корректировка прогноза по рейтингам, сообщается в отчете, связана с влиянием кризиса, вызванного коронавирусом, на экономику, внешнюю позицию и государственные финансы Беларуси.

«Мы ожидаем сокращение белорусской экономики в 2020 году, тогда как фискальный баланс будет в дефиците, а текущий счет платежного баланса будет ухудшаться», — предполагают аналитики рейтингового агентства.

Согласно прогнозу агентства, экономика Беларуси сократится в 2020 году на 6%.

«Правительство приняло меры по поддержке экономики, которые в основном включают налоговые каникулы, в то время как прямая финансовая поддержка, вероятно, будет доступна только для государственных предприятий», — считают аналитики рейтингового агентства.

По прогнозу агентства, из-за влияния пандемии и налогового маневра дефицит консолидированного бюджета в текущем году составит около 1% ВВП, а дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси может вырасти до 5-6% ВВП.

«Мы оцениваем прямую и косвенную зависимость от отношений с Россией как основной риск для внешней позиции Беларуси», — говорится в отчете рейтингового агентства.

Инфляция, по мнению аналитиков агентства, будет в Беларуси умеренной.

«Мы ожидаем, что инфляция будет немного выше цели и сложится в диапазоне между 5% и 6% в 2020 году, учитывая дезинфляционный эффект ослабления спроса и консервативную фискальную политику», — прогнозируют аналитики рейтингового агентства.