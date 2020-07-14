МИД жестко ответил представителю ЕС

«Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии, но вот уж точно много лет суверенное государство», — заявил БелаПАН пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя высказывания главы представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля.

Анатолий Глаз

Накануне в комментарии БелаПАН Шубель выразил надежду, что ЕС не придется вводить санкции в отношении Беларуси из-за наличия политзаключенных в стране.

«Санкции — это вопрос всех стран Евросоюза, мы будем обсуждать в зависимости от ситуации. Мы надеемся, что нам не будет необходимости это делать», — сказал Шубель.

Он также отметил, что ОБСЕ ждет приглашения для наблюдения за выборами.

«Надеемся, что будет немедленное приглашение, потому что времени мало. Если страна хочет, чтобы выборы были объективными и было хорошее наблюдение, то времени [для приглашения] очень мало», — считает глава представительства ЕС.

«Для нас очень странно, когда представитель Европейского союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать «руководству Беларуси», а также грозить санкциями, — сказал Глаз. — Правда, по опыту могу сказать, что такие учителя обычно быстро забывают о своих уроках, когда речь идет о наведении порядка и законности в собственных странах».

Пресс-секретарь МИД напомнил, что Беларусь «точно так же, как и все другие суверенные государства, проводит выборы для себя».

«Белорусский народ сам сделает свой выбор без подсказки «доброжелателей» извне. Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будут определять ход избирательного процесса в нашей стране, — сказал он. — Мы открыты — и доказываем это на практике — для равноправного и взаимоуважительного диалога с нашими европейскими партнерами. И такой диалог идет, притом с позитивными результатами для каждой стороны, с прямым эффектом для граждан Беларуси и ЕС. Но это не значит, что мы потерпим давление на нашу судебную, правоохранительную и избирательную системы, тем более угрозы, откуда бы они ни исходили».

Что касается приглашения международных наблюдателей, то Беларусь «хорошо знает о своих обязательствах в рамках ОБСЕ».

«С этой организацией, а не с представителем Евросоюза в Беларуси мы ведем соответствующий диалог по данной теме, — сказал Глаз. — И мы примем решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом».

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.