ЦИК не зарегистрировал Бабарико кандидатом в президенты

Центризбирком на заседании 14 июля рассмотрел заявление Виктора Бабарико.

Решением ЦИК ему отказано в регистрации. Причина отказа — несоответствие декларации о доходах и помощь иностранного государства в финансировании кампании.

В качестве формальных оснований для снятия названы якобы финансирование его кампании из-за границы и неточности в декларации о доходах. Основанием для такого предложения стало письмо от Комитета госконтроля, которое только что зачитала на заседании Центризбиркома его глава Лидия Ермошина. В нем Бабарико фактически прямо обвинен в участии в деятельности «организованной преступной группы», которая проводила финансовые махинации. Просто на основании «материалов уголовного дела», без решения суда.

В письме говорится, что Бабарико имел счета в банках Британских Виргинских Островов, но не указал доходы, которые проходили по ним, в официальной декларации. По зачитанной Ермошиной информации из справки КГК, размер незадекларированных Бабарико доходов за 2019 год составил 450 тысяч долларов.