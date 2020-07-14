Старт чартерной программы в Тунис перенесен на 22 июля
Начало чартерной программы в Тунис вновь отодвигается. Беларусь до сих пор не включена в зеленый список стран, граждане которых имеют право на въезд в Тунис без теста на коронавирус.
Консолидатор чартерной программы компания «Интерсити» планировала начать полеты 28 июня, затем старт чартерной программы переносился на 5 и 16 июля.
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Минздрав Беларуси исключил Тунис из списка стран, по возвращению из которых граждане Беларуси обязуются соблюдать 14-дневный период самоизоляции.