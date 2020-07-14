Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом в президенты

Центризбирком 14 июля не зарегистрировал кандидатом в президенты бывшего руководителя ПВТ Валерия Цепкало.

Секретарь Центризбиркома Елена Дмухайло сообщила, что достоверными признано 78 228 подписей избирателей за выдвижение Цепкало кандидатом в президенты, в то время как Избирательным кодексом и Конституцией установлено, что для выдвижения необходимо не менее 100 тысяч подписей. Недобор необходимого количества подписей, по ее словам, является «безусловным основанием для отказа в регистрации».

Дмухайло привела подробные сведения по проверке достоверности подписей по областям, чтобы объяснить, почему получилось так, что за выдвижение Цепкало сдали 158 682 подписи, а «в итоге получилась такая цифра». Она подчеркнула, что у Центральной комиссии нет оснований сомневаться в правильности проведения проверки.

Секретарь ЦИК также сообщила, что при проверке декларации о доходах супруги претендента — Вероники Цепкало — было выявлено несущественное несоответствие. Вместе с тем, подчеркнула она, супруга претендента не указала в декларации акции «Приорбанка», что в соответствии с избирательным законодательством является основанием для принятия Центризбиркомом решения об отказе в регистрации.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что ЦИК не может разглашать информацию о количестве акции, которыми владеет Вероника Цепкало, но заявила, что это «немаленькое количество».

Руководитель инициативной группы Цепкало Андрей Ланкин заявил, что штаб претендента «зафиксировал значительное число фактов нарушения Избирательного кодекса, которые были подробны изложены в жалобе в адрес руководства Центризбиркома».

«По нашей оценке более 50 тысяч подписей были признаны недействительными на основании некоего исследования Государственного комитета судебных экспертиз, которое не имеет никакой юридической силы», — сказал он.